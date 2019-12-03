شكرا لقرائتكم خبر عن "مضاء للاستثمار": 13% وزن سهم "أرامكو" بمؤشر "تداول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "مضاء للاستثمار"، إن وزن سهم شركة "أرامكو" بعد الإدراج يعد ثاني أكبر مؤثر على حركة السوق السعودي، بعد مصرف الراجحي وقد يتراوح ما بين 10 و13% من وزن مؤشر تداول.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن حجم التغير والأوزان الموجودة للشركات المدرجة الأخرى المؤثرة لا يتجاوز مستوى الـ7%، بينما حجم أرامكو الذي سيضاف إلى السوق المالية السعودية سيقفز مباشرة إلى 10 أو 13%.

وأوضح أن ذلك حسب ما تتحرك الأسعار انطلاقاً من 32 ريالاً باعتباره سعر الاكتتاب للسهم، بحسب الأرقام المعلنة والأموال المجمعة حتى الآن للمكتتبين في شركة أرامكو".

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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وكانت "تداول" قد أعلنت مؤخرا عن تحديث منهجية المؤشرات وإدارتها، فيما يخص الأسهم المتاحة للتداول.

وأوضحت السوق أن تلك التحديثات تتضمن حساب الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى على النحو الآتي:

1. تحديث منهجية حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية (إذا كانت 5% أو أكثر)، وملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.

2. تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

3. تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15%.

ويستثنى من ذلك وفق البيان آلية الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) النافذة من تاريخه تكون هذه التغييرات نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019م بالتزامن مع صيانة المؤشرات الربع سنوية.