شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق على زيادة رأسمال "الكابلات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الكابلات السعودية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، بحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول".

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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وقالت "تداول" أنه وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الكابلات السعودية المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 50.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 118 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.