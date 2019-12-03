شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق" السعودية تتقدم ببلاغ ضد مسؤول سابق وأحد المساهمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقدمت الشركة السعودية لصناعة الورق ببلاغ بالاشتباه في مخالفة وشكوى بطلب تعويض الشركة لهيئة السوق المالية على المساهم طالب العزل وكذلك على رئيس مجلس إدارة سابق نظير الاشتباه بوقوع مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وطلب تعويض الشركة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن مجلس إدارة الشركة لن يتوانى في الحفاظ على الشركة وحقوق مساهميها، وستعلن الشركة عن أي تطورات قانونية لاحقة بهذا الخصوص.

كانت شركة "صناعة الورق" قد تلقت في 29 أكتوبر الماضي خطاباً من اثنين من المساهمين يطلبون عقد اجتماع جمعية عامة عادية للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة وترشيح أعضاء مجلس إدارة جديد.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

كذلك تراجعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 7.2 مليون ريال، وذلك بنسبة 7.84% من رأسمال الشركة، علماً بأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض خسائرها المتراكمة هي تخفيض رأس مال الشركة.