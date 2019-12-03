شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية تكشف عن إنجاز 85.3% من الفلل السكنية بمشروع الضاحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية إنجاز 85.26%، من إنشاء مرحلة الفلل السكنية بمشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال.

وتوقعت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" الانتهاء من المشروع في 31 أكتوبر 2020.

Advertisements

وذكرت أنها حصلت مؤخراً على رخصة التسويق على الخارطة للمشروع وبصدد استخراج رخصة البيع على الخارطة للمشروع.

وأعلنت الشركة في نهاية أكتوبر الماضي ، عن توقيع اتفاقية شراكة مبدئية مع شركة أريبان دريم "الأمريكية"، مشيرة إلى إن الغرض من الشراكة هو تطوير أحد أكبر المراكز والوجهات التجارية والترفيهية من نوعها على أرض مشروع الوديان المملوك بالكامل لشركة العقارية التي تقع في شمال غرب الرياض.

وتوقعت "العقارية" حينها أن تبلغ تكلفة التطوير للمشروع 5 مليار دولار أمريكي، على أن يتم العمل خلال الأشهر الستة القادمة على الإنتهاء من الإتفاقيات النهائية وعمل التصاميم والتراخيص وتوفير التمويل اللازم للمشروع.