شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودي: رخص الاستثمار الأجنبي ترتفع لـ 809 رخصة بنهاية الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن عدد رخص الاستثمار الأجنبي الجديدة ارتفع إلى 809 رخص بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف القصبي، في كلمة بمنتدى الإعلام السعودي إن رخص الاستثمار الأجنبي كانت نحو 259 رخصة في 2015، وفي 2016 بلغت 256 رخصة، وفي 2017 نحو 377 رخصة، وفي 2018 بلغت 736 رخصة، بحسب "العربية".

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وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد رخص الاستثمار الأجنبي منذ العام 2016 حتى نهاية الربع الثالث من 2019 بلغ 2437 رخصة.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي قفز في قطاعي "التمويل والتأمين" و"الرعاية الصحية" بالسعودية بنسبة 600 % خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ عدد الرخص الجديدة للاستثمار الأجنبي سبع رخص لكل قطاع مقابل رخصة واحدة في 2018.

وجاءت قطاعات "البناء" و"الاتصالات والمعلومات" و"التصنيع" الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شكلت معا 54% من إجمالي الرخص الممنوحة للاستثمار الأجنبي بالسعودية بعدد 61 و51 و45 رخصة على التوالي.