شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جبل عمر (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.00، ليستهدف مستوى الدعم 22.01. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.10 ومستوى المقاومة 25.00.

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