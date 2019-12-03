التعمير يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم التعمير (4150) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 14.23، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 10.68 إلى 16.43)، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -1.55% بما يعادل -0.22 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك وطيلة ثبات مستوى المقاومة 14.23 نتوقع له المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 13.56 الذي يمثل نسبة 50% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.82 ومستوى المقاومة 14.23.
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