شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي انخفاض السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.74% بما يعادل -0.80 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط تمتعه بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقابل حركة السهم في الأعلى.
لهذا توقعاتنا يشوبها بعض الشك ولكن طيلة ثبات مستوى المقاومة 46.80 نتوقع للسهم المزيد من التراجع خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 44.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.05 ومستوى المقاومة 46.80.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 03-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.