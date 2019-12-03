الاقتصاد

الأهلي بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي انخفاض السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.74% بما يعادل -0.80 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط تمتعه بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقابل حركة السهم في الأعلى.

 

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لهذا توقعاتنا يشوبها بعض الشك ولكن طيلة ثبات مستوى المقاومة 46.80 نتوقع للسهم المزيد من التراجع خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 44.05.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.05 ومستوى المقاومة 46.80.

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