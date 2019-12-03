شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 0.40 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته في السابق على المدى القصير، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.50، ليستهدف مستوى المقاومة 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 26.50.