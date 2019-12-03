الاقتصاد

العربي الوطني محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 0.40 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته في السابق على المدى القصير، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.50، ليستهدف مستوى المقاومة 27.00. 

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 26.50.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربي الوطني محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا