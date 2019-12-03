شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يواصل تراجعه – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم المجموعة السعودية (2250) على انخفاض في آخر جلساته، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -0.24 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، لحاجتها لتصريف التشبع البيعي الواضح بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 19.60، طيلة ثبات مستوى المقاومة 20.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.60 ومستوى المقاومة 20.36.
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