الاتصالات يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الاتصالات (7010) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.72% بما يعادل -1.60 نقطة، ليقترب السهم بهذا الانخفاض من مستوى الدعم 90.89، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 74.50 إلى 117.40)، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 90.89، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 83.68 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.20 ومستوى المقاومة 94.00.
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