الإنماء طوكيوم يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الانماء طوكيوم (8312) باللون الأخضر في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليتصدر السهم بارتفاعه الأخير قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، والتي بلغت 10.00% بما يعادل 1.04 ريال، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، وأيضاً لينجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
مع ارتفاع السهم الأخير نتوقع له المزيد من الصعود التصحيحي بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.56، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.00 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.56 ومستوى المقاومة 12.00.
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