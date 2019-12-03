شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يتراجع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -0.16 نقطة، ويأتي انخفاض السهم في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المهم 22.40، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90)، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 22.40، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 20.63 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 22.40.