شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم تكوين (1201) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 7.27، ارتد منه السهم انخفاضاً على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليقلص من مكاسبه ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 0.09 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحاول بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 6.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 6.51.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.75 ومستوى المقاومة 7.40.
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