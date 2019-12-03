الاحساء للتنمية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الاحساء للتنمية (2140) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -0.08 نقطة، ويأتي انخفاض السهم نتيجة تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.00 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.20.
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