شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: مليون و200 ألف خنزير فى مصر يلبى احتياجات الأقباط من اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، أن إجمالى عدد الخنازير فى مصر حتى الآن بلغ نحو مليون و200 ألف خنزير، يتم تربيتهم في حي الزبالين بمنطقة المقطم، من جانب الأهالي بالاعتماد على القمامة التي تعتبر العنصر الغذائي الأول لتربية الخنازير في مصر.

وقال شحاتة المقدس، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذا العدد من الخنازير لا يعتبر هو الأعلى على الإطلاق قياسا بنفس المستويات التي سجلتها أعداد الخنازير بالتزامن مع حملات الذبح التي انتشرت مع انتشار وباء انفلونزا الخنازير منذ عام 2009، حيث تجاوز عدد الخنازير في ذلك الوقت نحو مليوني خنزير.

وأضاف نقيب الزبالين، أن هذه الأعداد تعتبر أحد مصادر توفير اللحوم للأقباط باعتبارها بديلا للحوم البلدية، كما أنها تستوعب إلى حد كبير نسب معقولة من طلب الأقباط على اللحوم، وبالتالي الحفاظ على مستوى الأسعار الحالية للحوم البلدية نتيجة استقرار الطلب، كما أن أسعارها تعتبر أقل من أسعار اللحوم البلدية العادية.

وتشكل لحوم الخنازير أهمية كبيرة في مثل هذا الوقت من كل عام، لأنها توافق الاحتفال بأعياد رأس السنة والتي توافق 25 ديسمبر عند الطائفة الكاثوليكية في مصر، والذي يوافق أيضا احتفالات الدول الأجنبية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تحتفل الطائفة الأرثوذكسية في مصر بأعياد المجيد في السادس من يناير من كل عام، وبالتالي يشهد الطلب على لحوم الخنازير زيادة ملحوظة.