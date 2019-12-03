إزاى توفر فلوس وإنت مسافر؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع أفضل الطرق لتوفير مبالغ مالية عند السفر إلى خارج مصر، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى. يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، والإذاعية دنيا صلاح عبد الله، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

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