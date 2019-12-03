شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى المؤشر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي بتداولاته القادمة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.87% بما يعادل -68.55 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن وسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.
نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7924.14، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7698.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,739.00 ومستوى المقاومة 7,930.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 68
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 103
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عدد أسهم الشركات الثابتة 23
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عدد أسهم الشركات المتداولة 194
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