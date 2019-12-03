شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 10182 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 10200 نقطة، ويقترب المؤشر حاليا من خط "Kijun Sen” وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud” والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,168 بينما مستوى المقاومة هو 10,202 نقطة
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