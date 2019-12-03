شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض بصورة طفيفة سهم الفخارية (2360) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.20 نقطة، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 47.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 49.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.50 ومستوى المقاومة 48.00.