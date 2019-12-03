شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مسك (2370) على عدم تغيير في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الإغلاق وتوقفه عن تسجيل المزيد من الخسائر، لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي متواصل بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 8.52، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.01. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.01 ومستوى المقاومة 8.52.

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