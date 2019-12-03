شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء عند مستوى 409 فلس، ليغلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 400 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 415 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 406.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 411.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط