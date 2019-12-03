شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 15٫40 فلس، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 15٫10 فلس، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية مزيدا من الاداء السلبي الحالي، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 14 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 14.7 وبين مستوى المقاومة هو 15.2 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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