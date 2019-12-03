شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في قناة هابطة في الاجل القصير، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 60٫20 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 63 فلس، ويقترب السهم حاليا من الحد العلوي للقناة المذكور، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 50 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 65 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 55.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 62.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط