شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 36٫10 فلس، ليخسر بذلك السهم مكاسبه التي حققها الاسبوعين الماضيين، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 34٫50 فلس مرة اخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 38 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 35٫10 فلس وبين مستوى المقاومة هو 36.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط