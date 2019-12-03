شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 38٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 40 فلس، حيث تراجع السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 36٫50 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 40 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 38.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 39.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط