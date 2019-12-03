شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 23٫70 فلس، مقتربا من مستوى مقاومته الحالي عند 24٫50 فلس، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لأسفل لمستوى الدعم النفسي عند 20 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 25 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 23.0 وبين مستوى المقاومة هو 24.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط