شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الصادرات (4140) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 64.00، ليستهدف مستوى الدعم 59.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 59.70 ومستوى المقاومة 64.00.