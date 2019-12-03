شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يبدا الانخفاض -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 7٫50 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما نتوقع معه ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 7 فلس كمستوى اول ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 7.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط