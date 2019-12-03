الاقتصاد

مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يبدا الانخفاض -تحليل صباحي- 03-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يبدا الانخفاض -تحليل صباحي- 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم  انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 7٫50 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما نتوقع معه ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 7 فلس كمستوى اول ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫50 فلس.

 

Advertisements

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 7.8 فلس

 

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يبدا الانخفاض -تحليل صباحي- 03-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا