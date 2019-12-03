شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكي» يتراجع في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 23 ,201 نقطة أو ما يعادل 88,0% ليصل إلى 27 ,23328 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

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