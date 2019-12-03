شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع البنك المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6817 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6819، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6815، بينما حقق الأعلى له عند 0.6824.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 7.9 مليار دولار استرالي مقابل 4.7 مليار دولار استرالي في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 6.1 مليار دولار استرالي، بينما أوضحت قراءة مؤشر صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثاني والتوقعات عند 0.6%.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما ستسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها للاجتماع الثاني على التوالي بعد أن تم خفضها هذا العام بواقع 25 نقطة أساس ثلاثة مرات إلى 0.75%، وذلك قبل أن نشهد غداً الأربعاء الكشف عن بيانات النمو للربع الثالث والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.5%.