شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري لاستراليا خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الحساب الجاري للربع الثالث والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 7.9 مليار دولار استرالي مقابل ما قيمته 4.7 مليار دولار استرالي في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لاتساع الفائض إلى 6.1 مليار دولار استرالي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الثاني، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة.