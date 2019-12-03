شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: خطة للتوافق البيئى بشركتى كيما والدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف وليد الرشيد لـ"الخليج 365" أن كيما أسوان لديها خطة توافق يتم تنفيذها خلال شهرين، ثم سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتطوير المصنع القديم بتكلفة تصل لنحو 150 مليون دولار، لافتا إلى أنه يتم حاليا التعامل مع الوحدات، بما يضمن عدم خروج ملوثات مرة ثانية.

Advertisements

وفيما يتعلق بشركة الدلتا للاسمدة، أشار إلى أن الشركة فى طبقها للتعاقد على إنشاء وحدة حامض جديدة، بجانب أنها وفقت من أوضاعها البيئية حاليا بشكل مناسب.

وأوضح أن وحدة الحامض ستكلف فى حدود 150 مليون يورو، وجارى دراسة العديد من عروض التطوير.