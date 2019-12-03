الاقتصاد

التنمية الصناعية تضاعف الموظفين لزيادة خدمات التعامل مع الخريطة الالكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة قررت مضاعفة عدد الموظفين المسؤولين عن الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بعد ورود شكاوى من عدم قدرة بعض المستثمرين للتسجيل على خريطة الأراضى الصناعية.

 

 

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"الخليج 365" تم إنشاء وحدة جديدة فى الهيئة تهدف فى المقام الأول لخدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية للحصور على الأراضى، مشيرا إلى تخصيص 40 موظفا لخدمة العملاء من المستثمرين فى الهيئة".

 

 

وتابع المصدر، أن الخريطة الالكترونية للأراضي تساهم في اختصار مدة التخصيص، خاصة أنه يتم استقبال الطلبات واستيفاء الأوراق المطلوبة للتخصيص، ويتم الرد على المستثمرين فى مدة لا تزيد عن 90 يوما، وذلك بعد دراسة كافة الطلبات المقدمة.

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يشار إلي أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة الصناعية تشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.

 

 

وتتيح الخريطة للمستثمر سحب كراسة الشروط أونلاين، ومحددة بمواقيت لتقديم الطلبات أما فى المراحل اللاحقة ستتاح على مدار العام أمام المستثمرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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