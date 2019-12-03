شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تروج للمتحف المصرى الكبير فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عددا من اللقاءات المهنية على مدار اليومين المقبلين، مع صانعى قرار السفر الأمريكيين وشركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الأمريكي، وذلك لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب الأمريكي بها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتى هذا على هامش مشاركة يوسف على رأس الوفد المصري المشارك فى فاعليات المؤتمر السنوى الدولى لاتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA والذى بدأت أعماله اليوم بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، ويضم الوفد مُمثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص.

كما سيتم خلال هذه اللقاءات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020، والذي سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة خاصة أن السائح الأمريكي يهتم بالسياحة الثقافية، حيث يعد الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 احد عناصر الحملة الترويجية الدولية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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كما أنه من المقرر أن يعقد الوفد المصري خلال فعاليات المؤتمر عددا من اللقاءات الإعلامية مع أهم المجلات المُتخصصة فى السياحة وذلك للترويج لمصر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف الى أن اتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA يعد من أهم الكيانات السياحية المؤثرة فى أمريكا الشمالية، حيث أنه يضم فى عضويته 166شركة سياحية من كبار مُنظمى الرحلات بالولايات المتحدة الأمريكية، وله دور كبير في الترويج للوجهات السياحية المختلفة حول العالم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن مشاركة وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، في هذا المؤتمر الهام يأتي في إطار حرص الوزارة علي تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الي مصر وهو ما يهدف اليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، خاصة من السوق الأمريكي، مما يأتي فى ضوء تعزيز العلاقات مع مُنظمى رحلات ووكلاء السفر والسياحة، كما أنها تأتي أيضا في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والكيانات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.