شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 70% من المنشآت الصناعية لا تفضل مؤهلات محددة لشغل الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول تفضيلات المنشآت الصناعية للمؤهلات الجامعية والمتوسطة، أن 70% من المنشآت المشاركة في المسح – وعددها 615 منشأة- لا تفضل مؤهل معين بالنسبة للوظائف التي تتطلب مؤهل جامعي، بينما يفضل 30% فقط منها وجود مؤهل جامعي محدد.

ورصدت الدراسة، أن 86% من بين المنشآت التي تفضل المؤهل يفضلون خريج الجامعة الحكومية والسبب في ذلك يرجع إلى أنه مؤهل معتمد ومحل ثقة، مقابل 14% فقط يفضلون خريج غير حكومي والسبب المهارات والتخصص.

وبالنسبة للوظائف التي تتطلب مؤهل متوسط، فإن 64% من المنشآت المشاركة في المسح لا تفضل أيضا وجود مؤهل معين، مقابل 36% يفضل وجود مؤهل، وتتوزع تفضيلات المنشآت التي تفضل مؤهل معين بين التعليم المزدوج بنسبة 36% لأنهم حاصلون على التدريب ولديهم مهارة، مقابل 17% يفضلوا التعليم الفني بنظام 3 سنوات، و14% يفضلوا التعليم الفني نظام 5 سنوات، والسبب الرئيسي للتفضيل اعتبارات أخرى هامة منها السن وقبول مرتبات متدنية.

ويشير المسح إلى أن الوجه القبلي هو الأكثر تفضيلا للتعليم المزدوج مقارنة بباقي المناطق، كما أن قطاعات الصناعات الهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية هي الأكثر تفضيلا للتعليم المزدوج.