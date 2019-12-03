10 معلومات عن الأراضى الصناعية المتاحة للمستثمرين بالمحافظات حالياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا من المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية مرفقة، يتساءل عن المساحات المتاحة بالمحافظات المختلفة وكذلك الأنشطة، وفيما يلي نقدم لهم أهم المعلومات عن الأراضى الصناعية. -أراضى المرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية. - مدينة السادات الصناعية يتاح فيها 1076 قطعة بمساحة 2.3 مليون م2. -إتاحة 374 قطعة أرض بمحافظة قنا بمساحة 600 ألف م2 تقريبا. - توفير 359 قطعة ارض بالعاشر من رمضان على مساحة نحو 190 الف م2. Advertisements - 45 قطعة أرض متاحة بالقنطرة شرق بإجمالى مساحة 40 ألف م2. - برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 ألف م2 - المحلة الكبرى متوفر بها عدد قطع 42 على مساحة 33 ألف م2 تقريبا. -توفير 26 قطعة بإجمالى مساحة 26 الف م2 فى المنيا - 20 قطعة ارض بإجمالى مساحة 42 الف م2 فى بورسعيد. - والقطامية بالقاهرة متاح بهما 18 قطعة على مساحة 29 الف م2. -توفير17 قطعة أرض فى أسيوط على 30 ألف م2. - إتاحة 16 قطعة على مساحة 8 آلاف م2 فى الوادي الجديد

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