شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الإثنين متأثرةً بمخاوف المستثمرين بشأن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأن إدارته مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن بكين تريد صفقة تجارية، وسوف تنظر واشنطن فيما ستفعله في الأيام القادمة.



ومن جانبه، اكد وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" بأن إدارة "ترامب" ربما تزيد الرسوم الجمركية ضد واردات السلع من الصين.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي الأمر الذي أثار المخاوف حيال هذا القطاع الحيوي.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.4% وأغلق عند 55.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.6 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.7% مغلقا عند 60.92 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.09 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 268 نقطة) إلى 27783 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28109 نقاط وأقل مستوى عد 27782 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 8568 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8672 نقطة وأقل مستوى عند 8540 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد تراجع بنسبة 0.8% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3114 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3144 نقطة وأقل مستوى عند 3110 نقاط.