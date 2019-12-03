شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلوب الاستثمارات العامة».. آلية لدعم «شركاء الصندوق» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال منتدى «شركاء الصندوق» الذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة، في إطار جهوده الرامية إلى مساندة شركات محفظته الاستثمارية، ولتعزيز حضوره كمستثمر قوي وفاعل ومحفز للاقتصاد السعودي.
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