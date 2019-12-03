شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلوب الاستثمارات العامة».. آلية لدعم «شركاء الصندوق» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش صندوق الاستثمارات العامة، التأثير المحتمل للتكنولوجيا في القطاعات والصناعات التي تنشط بها استثمارات الصندوق، وأثر التطبيقات الرقمية في الأسواق، وتقديم آلية «أسلوب صندوق الاستثمارات العامة» التي يستهدف من خلالها دعم ومساندة شركات محفظته ومساعدتها في تحقيق القيمة المنشودة على أساس قوي من الحوكمة المستقلة للصندوق وضمن إطاره التشغيلي الفعال.

جاء ذلك خلال منتدى «شركاء الصندوق» الذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة، في إطار جهوده الرامية إلى مساندة شركات محفظته الاستثمارية، ولتعزيز حضوره كمستثمر قوي وفاعل ومحفز للاقتصاد السعودي.