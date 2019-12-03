الاقتصاد

«أسلوب الاستثمارات العامة».. آلية لدعم «شركاء الصندوق»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلوب الاستثمارات العامة».. آلية لدعم «شركاء الصندوق» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش صندوق الاستثمارات العامة، التأثير المحتمل للتكنولوجيا في القطاعات والصناعات التي تنشط بها استثمارات الصندوق، وأثر التطبيقات الرقمية في الأسواق، وتقديم آلية «أسلوب صندوق الاستثمارات العامة» التي يستهدف من خلالها دعم ومساندة شركات محفظته ومساعدتها في تحقيق القيمة المنشودة على أساس قوي من الحوكمة المستقلة للصندوق وضمن إطاره التشغيلي الفعال.

جاء ذلك خلال منتدى «شركاء الصندوق» الذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة، في إطار جهوده الرامية إلى مساندة شركات محفظته الاستثمارية، ولتعزيز حضوره كمستثمر قوي وفاعل ومحفز للاقتصاد السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أسلوب الاستثمارات العامة».. آلية لدعم «شركاء الصندوق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا