شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمركبات توفر استهلاك الوقود 6 والان نبدء بالتفاصيل

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عن 6 نصائح للحد من استهلاك الوقود في المركبات، الأولى: اختيار المركبة ذات معدل اقتصاد وقود عالي عن طريق «بطاقة اقتصاد الوقود»، إذ تهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى تعريف المستهلك باقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة) في المركبات ومساعدته على اختيار المركبة ذات اقتصاد الوقود المرتفع وتقسم بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات حاليا إلى 6 أقسام أو مستويات أعلاها «ممتاز» وأدناها سيئ جداً وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى وآخر بين 4.5% إلى 5.5% وتتضمن النصيحة الثانية خفض السرعة بمقدار 20 كيلو مترا في الساعة، إذ يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%، فيما تشمل الثالثة: «التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة يزيد من استهلاك الوقود»، والرابعة: «تسخين المركبة الخفيفة»، بحيث لا يتجاوز 30 ثانية في حال درجة الحرارة أقل من صفر، وأن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوان، وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات.

وتشمل النصيحة الخامسة استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة المصنعة يوفر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%، بينما تتضمن السادسة: «استخدام مثبت السرعة»، حيث إن استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة يقلل من استهلاك الوقود عن طريق تجنب تغييرات السرعة التي تحدث عن طريق تحكم السائق في سرعة المركبة، كما أن استخدام المثبت يساعدك على القيادة بشكل متزن.