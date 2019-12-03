شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمركبات توفر استهلاك الوقود 6 والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل النصيحة الخامسة استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة المصنعة يوفر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%، بينما تتضمن السادسة: «استخدام مثبت السرعة»، حيث إن استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة يقلل من استهلاك الوقود عن طريق تجنب تغييرات السرعة التي تحدث عن طريق تحكم السائق في سرعة المركبة، كما أن استخدام المثبت يساعدك على القيادة بشكل متزن.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح للمركبات توفر استهلاك الوقود
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