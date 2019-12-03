40 جهة حكومية تبحث جذب وتسويق الاستثمارات

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جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة الوطنية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
وتضع اللجنة آليات تنفيذ أعمالها وحوكمة اجتماعاتها، ورفع تقرير ربع سنوي إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتضمن أعمال اللجنة وإنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها والحلول اللازمة لها.
يذكر أن الاجتماع الأول شهد حضور أكثر من 40 جهة حكومية من الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية بما في ذلك برامج تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى «أرامكو السعودية»، وشركة السوق المالية السعودية «تداول».
وقرر الأمر السامي منصة «استثمر في السعودية» المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار، هوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات في المملكة، فيما تواصل الهيئة من خلال هذه الهوية التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية.
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