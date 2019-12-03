شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعفاء المخابز من «المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

طالب المستثمر علي الهاجري الجهات المختصة بإعفاء المخابز الآلية ونصف الآلية الواقعة في أحياء المدن من المقابل المالي أسوة بالمصانع التي تعمل بقطاع المخابز مثل المعجنات والحلويات التي تقع ضمن نطاق هيئة المدن الصناعية «مدن» لمدة خمس سنوات قادمة، والتي لا تختلف عن هذه المصانع سواء في خطوط الإنتاج أو الآلات المستخدمة التي تنتج الخبز من أجل تخفيف الأعباء على هذه المخابز وإلغاء قيمة الضريبة المضافة على الخبز ومشتقاته، الذي يعتبر سلعة يجب على المستثمر توفيرها لأهميتها، وكذلك النظر في تلك التحديات ووضع آلية وحلول للخروج من هذا الوضع الذي تمر به المخابز؛ لأن المستثمرين حاليا لا يستطيعون مقاومة العوامل المؤثرة التي جعلت مواصلتهم تشكل خسائر وضررا كبيرا عليهم.

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