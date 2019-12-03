شكرا لقرائتكم خبر عن «علاقات العمل» لم ترد والان نبدء بالتفاصيل

أرسلت ”الخليج 365” عدة استفسارات إلى إدارة العلاقات العامة بوزارة العمل عن طريق البريد الإلكتروني في الثالث عشر من شهر نوفمبر 2019م للتعرف على دور الوزارة في تذليل التحديات التي تواجه قطاع المخابز في المنطقة الشرقية، ولم ترد الإدارة حتى مثول الصحيفة للطباعة.

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