شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل وراء خروج المستثمرين من القطاع والان نبدء بالتفاصيل
ونوه بأن غرفة الشرقية عرضت معاناة أصحاب المخابز على مسؤولي الوزارات المعنية وطلبت منهم إيجاد حل لأزمة خروج المخابز بجميع أنواعها من السوق، كما تم تقديم دراسة تم إصدارها مؤخرا تنص على الآثار المترتبة على ارتفاع التكاليف التي تتكبدها المخابز المنتجة للسلعة الرئيسية وهي الخبز ومشتقاته مثل الصامولي وغيره.
وأكد العقيل أن حجم قطاع المخابز لا ينمو منذ أعوام بسبب الكلفة التشغيلية التي تختلف كليا عن كلفة باقي القطاعات لثبات وزن وسعر الخبز في ظل ارتفاع أسعار الآلات والمعدات في الدول المصنعة، وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية التي تتطلب توافر السيولة المالية باستمرار ولا يوجد دعم أو قروض لهذا القطاع أسوة بالصناعات الأخرى، ولهذا لن يغامر أي مستثمر بذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات الخاصة بالمخابز.
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