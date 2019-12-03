شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل وراء خروج المستثمرين من القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المستثمر محمد العقيل أن المخابز تنقسم إلى نوعين وهما الآلية ونصف الآلية التي كانت أكثر انتشارا في السوق سابقا، ولكن أغلبها خرجت جراء تكبد الخسائر بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية والمواد الأولية والطاقة بشكل متزايد ومتسارع، إلى جانب صدور قرار توطين منافذ البيع بالمخابز في ظل أن عمالة المخابز مهنية ومتخصصة ولا يمكن أن تجد لها مواطنين من الذكور والإناث لأنهم يرون أن هذه المهنة متواضعة وغير مناسبة اجتماعيا لهم لما فيها من عمل على معدات مثل الأفران وآلات الإنتاج المختلفة وكذلك الوقوف طيلة 8 ساعات وبصفة مستمرة رغم المميزات المقدمة لهم.

ونوه بأن غرفة الشرقية عرضت معاناة أصحاب المخابز على مسؤولي الوزارات المعنية وطلبت منهم إيجاد حل لأزمة خروج المخابز بجميع أنواعها من السوق، كما تم تقديم دراسة تم إصدارها مؤخرا تنص على الآثار المترتبة على ارتفاع التكاليف التي تتكبدها المخابز المنتجة للسلعة الرئيسية وهي الخبز ومشتقاته مثل الصامولي وغيره.

وأكد العقيل أن حجم قطاع المخابز لا ينمو منذ أعوام بسبب الكلفة التشغيلية التي تختلف كليا عن كلفة باقي القطاعات لثبات وزن وسعر الخبز في ظل ارتفاع أسعار الآلات والمعدات في الدول المصنعة، وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية التي تتطلب توافر السيولة المالية باستمرار ولا يوجد دعم أو قروض لهذا القطاع أسوة بالصناعات الأخرى، ولهذا لن يغامر أي مستثمر بذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات الخاصة بالمخابز.