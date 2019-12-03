شكرا لقرائتكم خبر عن تذليل المعوقات لتحفيز المنشآت.. والعدد لا يزال قليلا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى حماية قطاع المخابز من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تنتج عن الجهات الرسمية ذات العلاقة وعقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في تلك الجهات لتذليل كافة التحديات، مع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة التي توضح التأثيرات الاقتصادية المباشرة على قطاع المخابز والحلول لتخفيف الأعباء المترتبة عليه جراء التكاليف المتلاحقة والمتسارعة.
وطالب الرشيد بتكاتف الجهود بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية المختصة لدعم أعمال قطاع المخابز الآلية ونصف الآلية وتحفيز القطاع.
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