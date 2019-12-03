شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد أحياء حاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل
مبادرة مهمة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية تساهم في تحسين جودة الحياة، وتوطين السكان في تلك الأحياء للاستفادة من الخدمات والبنية التحتية القائمة فيها؛ وهو ما قد تطرّقنا إليه في مقالات سابقة.. مبادرة مهمة تفتح الطريق لمزيد من المبادرات لتطوير الأحياء القديمة من المدن، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من حيث رفع جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
إن مبادرة «قرض تجديد المساكن» من المبادرات المهمة في ظل التوجّهات العالمية الرامية إلى زيادة استخدام الابتكارات الرقمية والتكنولوجية في تقديم الخدمات الحضرية، من أجل تحسين نوعية الحياة، وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي في المدن.
وأخيرًا وليس بآخر.. مع إطلاق وزارة الإسكان مبادرة «قرض تجديد المساكن»، أطرح مبادرة «تجديد أحياء حاضرة الدمام»، بحيث يتم مراجعة وتقييم وتطوير المخطط الهيكلي لحاضرة الدمام، وتحديد الأحياء التي تحتاج إلى تطوير، والتي تتداخل فيها استعمالات الأراضي كالمناطق السكنية والمستودعات، وكذلك الأراضي السكنية والصناعية، ومراكز المدن وما حولها من أحياء تتطلب التطوير لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة المشاكل العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في هذه الأحياء، وجعلها أحياء يتمتع سكانها بجودة حياة أعلى تتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
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