الاقتصاد

وفد من جامعة الأصالة يزور معهد غازي القصيبي للتدريب والتطوير بالدمام

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قام وفد من جامعة الأصالة يوم الخميس الماضي، بزيارة معهد غازي القصيبي للتدريب والتطوير التابع للشركة للكهرباء بالدمام، بحضور عبدالرحمن بن محمد الخلوفي نائب الرئيس بجامعة الأصالة وبعض القيادات الأكاديمية والإدارية بالأصالة، حيث كان في استقبالهم مدير عام معهد غازي القصيبي للتدريب والتطوير المهندس فهد بن ناصر الخير الله، ومديرو ومسؤولو الإدارات بالشركة.

وقد نظمت جامعة الأصالة هذه الزيارة لتبادل الخبرات مع المعهد وتعزيز وبحث سبل التعاون المشترك، وتؤكد الجامعة أنها تقوم بتنظيم مثل هذه الزيارات واللقاءات بشكل دوري بهدف التواصل مع المجتمع ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث تم أثناء الزيارة تعريف أهداف المعهد ورؤيته وقيمه ورسالته، وما يسعى إليه المعهد عبر أنشطته وبرامجه ولقاءاته.

وفي نهاية اللقاء تم التقاط صور جماعية تذكارية لجميع الحاضرين من منسوبي جامعة الأصالة ومعهد غازي القصيبي للتدريب والتطوير التابع للشركة السعودية للكهرباء بالدمام.

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