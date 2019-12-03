شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جامعة الأصالة يزور معهد غازي القصيبي للتدريب والتطوير بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وقد نظمت جامعة الأصالة هذه الزيارة لتبادل الخبرات مع المعهد وتعزيز وبحث سبل التعاون المشترك، وتؤكد الجامعة أنها تقوم بتنظيم مثل هذه الزيارات واللقاءات بشكل دوري بهدف التواصل مع المجتمع ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث تم أثناء الزيارة تعريف أهداف المعهد ورؤيته وقيمه ورسالته، وما يسعى إليه المعهد عبر أنشطته وبرامجه ولقاءاته.
وفي نهاية اللقاء تم التقاط صور جماعية تذكارية لجميع الحاضرين من منسوبي جامعة الأصالة ومعهد غازي القصيبي للتدريب والتطوير التابع للشركة السعودية للكهرباء بالدمام.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من جامعة الأصالة يزور معهد غازي القصيبي للتدريب والتطوير بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.