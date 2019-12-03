شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بنك الرياض لمساهمته في برنامج «قيادات نسائية 2030» والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البرنامج إلى زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وتحويلها إلى عنصر فاعل من خلال تطوير مهاراتها وزيادة فرص حصولها على الوظيفة المناسبة التي تستحقها بناء على القدرة والاحترافية والكفاءة العالية. وتم خلال اللقاء مناقشة تأثير التقنية على تطور الموارد البشرية والدور الحيوي للمرأة في القيادة والتقنية والمهارات اللازمة للنجاح في نطاق العمل.
وتأتي مشاركة بنك الرياض لهذه البرامج تعزيزا لدوره الداعم للكفاءات السعودية وريادته في مجال توطين الوظائف بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، إيمانا منه بأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لأي منشأة.
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