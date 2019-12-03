شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات مدارس رواد الخليج العالمية بالدمام ضمن العشرة «الأوائل» على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

حققت طالبات مدارس رواد الخليج العالمية، فرع الدمام، ترتيبا متميزا ضمن المدارس العشرة «الأوائل» على مستوى المملكة في نتائج اختبارات القدرات العامة (علمي) والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد أظهرت الطالبات تفوقا مبهرا، وهو ما يضعهن ضمن أفضل الطالبات على مستوى ما يقرب من 4724 مدرسة ثانوية في المملكة العربية السعودية

وعبر الدكتور خالد السحيم «نائب أول الرئيس لقطاع التعليم» عن سعادته بهذه النتائج التي أحرزتها طالبات مدارس رواد الخليج العالمية، مقدما شكره لإدارة المدرسة ممثلة في الأستاذة شيخة الملحم قائدة المدرسة، وفريق العمل من معلمات وإداريات، وتهنئته للطالبات المتفوقات وأولياء أمورهن، وأكد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجلات المدرسة، ويعكس المستوى الرفيع للعملية التعليمية المتميزة التي تقدمها المدارس لأبنائها الطلاب والطالبات، من خلال منهجية التعليم وهيئة التدريس وفريق العمل الإداري.

وحث الدكتور السحيم أبناءه الطلاب والطالبات على السعي بثبات تجاه تحقيق طموحهم وبناء مستقبلهم من خلال التميز والتفوق العلمي؛ تمهيدا للالتحاق بأفضل الجامعات المحلية والعالمية؛ حتى يتسنى لهم مواصلة النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات بما يتوافق مع رؤية 2030 السديدة.