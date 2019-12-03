شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتسلم مالية الحكومة القبرصية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت قبرص وزير الداخلية كونستانتينوس بيتريديس ليحل محل هاريس جورجيادس في منصب وزير المالية الجديد، وفقاً لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من مكتب الرئيس نيكوس أناستاسيادس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج.
وأشرف بيتريديس (45 عاماً)، وهو أحد المقربين من أناستاسيادس، على توسيع الخدمة المدنية في قبرص. وعمل من عام 2006 إلى عام 2011 كخبير اقتصادي في المفوضية الأوروبية في بروكسل في المديرية العامة للزراعة والمديرية العامة للمنافسة.
كما عمل أثناء وجوده في المفوضية كمفاوض في اتفاقيات تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، كما عمل في شؤون النقل.
وحصل بيتريديس على شهادة علمية في الاقتصاد من جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة ودرجة الماجستير في الاقتصاد السياسي الانتقالي في أوروبا من كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية.
(د.ب.أ)
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